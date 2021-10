Rouen. Calais : 306 migrants accueillis en Normandie après la première journée de démantèlement 

L'évacuation de la "jungle" de Calais a commencé ce lundi 24 octobre 2016 et les premiers migrants ont été répartis dans les centres d'accueil et d'orientation (CAO) de tout le territoire français. A l'occasion de cette première journée, la Normandie doit en accueillir 306 selon la Préfecture. La région devrait en accueillir au total environ 660.

Une fois placés dans ces centres, où ils bénéficieront d'un accompagnement administratif, social et sanitaire, ils devraient entamer des démarches pour faire une demande d'asile, avant un éventuel placement en Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asiles (CADA).

En Seine-Maritime

98 migrants ont été accueillis dans six CAO. Le Département compte 11 centres gérés par les associations Coallia, Adoma, Carrefour des solidarités, le comité d'action et de promotion sociales, l'Oeuvre normande des mères, l'AFPA et Ensemble. L'Etat en assure le financement.

D'autres migrants devraient arriver mardi 25 octobre 2016.

Dans le Calvados

Selon nos informations, 16 migrants sont arrivés dans un Centre d'accueil et d'orientation à Bretteville-sur-Laize, au sud de Caen (Calvados). La Préfecture annonce que quelques dizaines de réfugiés seront accueillis dans le département.

Dans la Manche

Dans ce département, des migrants sont annoncés à La Chapelle sur Vire, à Cerisy-la-Forêt et à SAint-Germain-sur-Aye.

