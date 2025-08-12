En ce moment Pink Pony Club CHAPPELL ROAN
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Saint-Fraimbault. Les Flories d'Antan fêtent leurs 30 ans par une journée festive

Loisir. Les Flories d'Antan vous donnent rendez-vous le 15 août prochain pour fêter la 30e édition de l'événement.

Publié le 12/08/2025 à 09h10, mis à jour le 12/08/2025 à 09h54 - Par Yaëlle Hurel
Saint-Fraimbault. Les Flories d'Antan fêtent leurs 30 ans par une journée festive
Les Flories d'Antan sont de retour le 15 août prochain, à Saint-Fraimbault, pour une 30e édition. - Les Flories d'Antan

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le rendez-vous phare de l'été à Saint-Fraimbault célèbre ses 30 ans. Pour cette nouvelle édition, et à l'occasion de cette date anniversaire, les Flories d'Antan voient les choses en grand le 15 août. Tout comme les précédentes éditions, le village piétonnier va vibrer au rythme de la musique, des artisans, des spectacles de danse, des démonstrations ou encore des défilés d'anciens tracteurs et voitures. La nouveauté de cette année : la fête se prolonge avec un feu d'artifice dans la soirée. Le groupe de musiciens normands Auld Alliance PipeBand Normandy est attendu pour jouer de la musique écossaise et irlandaise. Des jeux d'antan pour les petits comme les grands sont à découvrir sur place.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Saint-Fraimbault. Les Flories d'Antan fêtent leurs 30 ans par une journée festive
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple