Saint-Fraimbault. Les Flories d'Antan fêtent leurs 30 ans par une journée festive

Le rendez-vous phare de l'été à Saint-Fraimbault célèbre ses 30 ans. Pour cette nouvelle édition, et à l'occasion de cette date anniversaire, les Flories d'Antan voient les choses en grand le 15 août. Tout comme les précédentes éditions, le village piétonnier va vibrer au rythme de la musique, des artisans, des spectacles de danse, des démonstrations ou encore des défilés d'anciens tracteurs et voitures. La nouveauté de cette année : la fête se prolonge avec un feu d'artifice dans la soirée. Le groupe de musiciens normands Auld Alliance PipeBand Normandy est attendu pour jouer de la musique écossaise et irlandaise. Des jeux d'antan pour les petits comme les grands sont à découvrir sur place.