Le rendez-vous phare de l'été à Saint-Fraimbault célèbre ses 30 ans. Pour cette nouvelle édition, et à l'occasion de cette date anniversaire, les Flories d'Antan voient les choses en grand le 15 août. Tout comme les précédentes éditions, le village piétonnier va vibrer au rythme de la musique, des artisans, des spectacles de danse, des démonstrations ou encore des défilés d'anciens tracteurs et voitures. La nouveauté de cette année : la fête se prolonge avec un feu d'artifice dans la soirée. Le groupe de musiciens normands Auld Alliance PipeBand Normandy est attendu pour jouer de la musique écossaise et irlandaise. Des jeux d'antan pour les petits comme les grands sont à découvrir sur place.
Saint-Fraimbault. Les Flories d'Antan fêtent leurs 30 ans par une journée festive
Loisir. Les Flories d'Antan vous donnent rendez-vous le 15 août prochain pour fêter la 30e édition de l'événement.
Publié le 12/08/2025 à 09h10, mis à jour le 12/08/2025 à 09h54 - Par Yaëlle Hurel
En direct
-
10h58Le Havre. Deux nouvelles grues bientôt installées sur le terminal croisière
-
10h00Evreux. Faire le plein d'aventures en plein air au parc Arbr'en ciel
-
10h00Caen. Entre nature et culture : les Jardins d'été de retour
-
09h41Seine-Maritime. Vigilance sécheresse autour de l'Epte, dans le pays de Bray
-
09h35Granville. Des apprentis journalistes visitent le siège de Tendance Ouest
-
09h10Saint-Fraimbault. Les Flories d'Antan fêtent leurs 30 ans par une journée festive
-
08h41Loisir. Feu d'artifice, corso fleuri et fête foraine : que faire à Doudeville les 14 et 15 août ?
-
07h00Mortagne-au-Perche. Le cloître du couvent Saint-François, un trésor à découvrir
-
11/08Caen. Il frappe sa compagne et casse son téléphone devant leurs enfants
-
11/08"L'amour est dans le pré". Valentin refusait d'évoquer le cancer de Flavie à l'écran, Karine Le Marchand n'a pas respecté son choix
-
11/08Télévision. “Que sont-ils devenus” : confidences, amours et retrouvailles ce soir sur M6 avec Karine Le Marchand et Valentin
-
11/08Les musiques urbaines vont faire vibrer Agon-Coutainville le 14 août
-
11/08Alençon. Une dizaine de véhicules militaires d'époque célèbrent le 81e anniversaire de la Libération
-
11/08Escape game. A Rouen, tentez de percer les secrets d'Arsène Lupin, Jeanne d'Arc ou du Titanic
-
11/08[Photos] Dives-sur-Mer. Il a sauté en slip dans le port pour tester les chiens sauveteurs : il raconte
-
11/08Télévision. "Rien ne t'efface" : la date de diffusion révélée pour la série TF1 adaptée d'un best-seller de Michel Bussi (avec Fauve Hautot)
-
11/08Deauville. Une croisière commentée à la découverte de l'estuaire de la Seine
-
11/08Les Pieux. Baignade interdite sur la plage de Sciotot à cause d'une rupture de canalisations
-
11/08Près de Rouen. Ils tentent de dérober des œufs de Fabergé dans une propriété
-
11/08Rouen. Il menace les passagers d'un bus avec une arme artisanale
Les plus lus
-
1 -Insolite. A Dives-sur-Mer, il saute en slip dans le port… pour tester les chiens sauveteurs
-
2 -Télévision. Philippe Etchebest face à un restaurant normand en détresse dans "Cauchemar en cuisine", à voir aujourd'hui sur M6
-
3 -"Cauchemar en cuisine". Le seul restaurant de Criquebeuf-sur-Seine a-t-il vraiment changé depuis le passage d'Etchebest ?
-
4 -Cotentin. Trois personnes sont mortes dans un accident de la route à Brix
-
5 -Télévision. Une grande émission s'infiltre dans les coulisses d'un supermarché en Normandie pour révéler le quotidien des employés
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.