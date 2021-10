Le crédit immobilier : bien l'adapter, bien le renégocier

L’annonce ne constitue pas une surprise : devant les nouvelles contraintes imposées aux banques, ces dernières sont de plus en plus réticentes à prêter aux futurs propriétaires. Les conditions qu’elles proposent pour un crédit immobilier correspondent rarement à celles attendues par les intéressés. Les agences de courtage fleurissent sur le marché en mettant en avant leurs forces : des taux d’emprunt négociés, une palette diverse de solutions adaptées et un accompagnement jusqu’au terme de l’opération.

"Selon le profil de l’acquéreur, nous saurons le diriger vers les banques susceptibles de lui proposer le meilleur taux et la meilleure durée de remboursement. Nous apportons des conseils et facilitons le processus administratif à chaque étape de l’achat", explique Pascal Morsli, de la société Meilleurs Prêts Immo à Caen. Aujourd’hui, les primo-accédants s’engagent en moyenne sur une durée de 23 ans, contre 18 ans pour une deuxième acquisition.

"C’est le bon moment d’acheter" !

Pour les sociétés de courtage, le constat est clair : c’est le moment d’acheter. "Les taux sont à la baisse et atteignent des niveaux particulièrement bas. Un emprunt sur 25 ans peut coûter aujourd’hui 3,5% quand il était à un taux de 5% il y a quelques années", précise Marc Poulain, directeur adjoint à Caen du courtier Cafpi. Une bonne raison aussi de renégocier son prêt, mais aussi son assurance ! Car même si des pénalités seront à régler auprès de la banque, la durée de remboursement ou les mensualités pourront être allégées selon le taux initial contracté. Des éléments à prendre en compte : l’agence Meilleurs Prêts Immo annonce sur sa vitrine des rachats "jusqu’à -60%"... C’est loin d’être anodin.