Crédit record : comment emprunter au meilleur taux

Pourtant, c’est en les mettant en concurrence que le demandeur obtiendra le plus facilement un crédit au meilleur taux. Chacune des banques suit sa propre stratégie de clientèle : l’une privilégiera des clients jeunes, une autre favorisera les primo-accédants... Certaines, à l’inverse, ne comptent pas sur de nouveaux clients. A chacun de trouver la banque qui recherche une clientèle de son profil, selon son âge, son apport financier dans l’opération, ses revenus ou la durée du prêt.

A défaut de temps, les chercheurs de prêt peuvent faire appel à des agences de courtage, de plus en plus nombreuses dans l’agglomération. Moyennant des frais qui varient selon les prestataires, ces courtiers dénichent les meilleurs taux auprès des banques les plus compétitives pour le profil en question.

L’assurance, paramètre essentiel du coût du prêt

Mais le taux d’emprunt, même s’il est actuellement à son plus bas historique et a continué de baisser en décembre, n’est pas le seul paramètre à prendre en compte pour son prêt immobilier. Frais de dossier, frais de garantie et assurance sont autant de variantes à ajouter au coût global de l’opération. Si le premier est très variable selon les établissements, le deuxième est souvent difficilement négociable, puisque souvent délégué à une autre structure. Enfin, l’assurance du prêt représente une partie non négligeable du coût du crédit. Là encore, il est possible de faire appel à un autre organisme pour souscrire une assurance plus avantageuse, sous réserve d’acceptation par la banque choisie. Ce n’est pas toujours le cas...