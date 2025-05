Le Petit-Quevilly. Deux clowns apportent joie et réconfort aux résidents de l'Ehpad 4 Saisons : "On rajeunit de 20 ans !"

Divertir et échanger avec empathie et bienveillance, c'est ce que fait la compagnie Tout pour aujourd'hui de Malaunay. Une fois par mois depuis un an, deux clowns ont rendu visite aux 145 résidents de l'Ehpad 4 Saisons de l'hôpital Saint-Julien au Petit-Quevilly, comme vendredi 30 mai. L'établissement se situe au sein des Unités de soins de longue durée (USLD) qui sont destinées aux personnes âgées dépendantes et nécessitant des soins quotidiens.

"C'est merveilleux"

Chaque mois pendant un an, les résidents ont échangé avec Aurore Chouquet, alias Bobinette et Christelle Chaizy-Hostiou alias Lily, deux clowns de la compagnie Tout pour aujourd'hui. "C'est merveilleux, ça nous fait changer d'esprit", confie Gilbert Audou, résident aux 4 Saisons. "Ça nous remet du baume au cœur. J'aime leur ambiance, leur sourire, leur entrain", ajoute-t-il. Et son voisin Paul Clémenze a lui aussi apprécié leur venue. "Ça nous fait passer un après-midi inoubliable, d'autant plus que nous, ici, on n'a personne, relate-t-il. Voir tout le monde chanter, danser comme ça, on rajeunit de 20 ans !", s'exclame ce dernier.

"On se rend disponible et à l'écoute"

"On ouvre notre cœur, on se rend disponible et à l'écoute", assure Aurore Chouquet (Bobinette). "Avec notre amour et notre empathie, on va à la rencontre des résidents", ajoute-t-elle. Selon l'artiste, "avec l'empathie et le jeu, on sort avec le sourire". Et c'est avec sa partenaire Christelle Chaizy-Hostiou, alias Lily, qu'ensemble elles redonnent le sourire aux patients. "Ce n'est pas de l'animation à proprement parler, on vient surtout à la rencontre des résidents, c'est une rencontre avec l'autre". Comme l'explique Denis Roussel, président de l'association Tout pour aujourd'hui, "l'idée c'est amener les gens à retrouver des relations à travers l'art pour les recentrer sur leurs émotions et leur faire prendre conscience du plaisir d'échanger".

Mercredi 4 juin, Bobinette et Lily se rendront à 14h30 à l'unité Fleury de l'hôpital de Saint-Julien du Petit-Quevilly.