Jersey au centre d'un nouveau scandale pédophile

Un an après la mort de Jimmy Savile, les révélations pleuvent sur une dérive pédophile de l'ancienne star de la BBC. Plusieurs ressortissants de Jersey, où il séjournait régulièrement, figurent parmi les dizaines de victimes présumées qui se sont manifestées à travers le Royaume-Uni.

Un ancien chef de la police de Jersey, Lenny Harper, réclame l'ouverture d'une enquête sur ses agissements dans l'île, avec la participation d'enquêteurs du Royaume-Uni, et non de la seule police de Jersey. Ce même Lenny Harper avait mené il y a quelques années l'enquête sur l'orphelinat du Haut de la Garenne, lieu suspecté d'avoir abrité des sévices sexuels sur mineurs et même des actes de torture entre 1960 et 1986. Il lui avait toutefois été reproché de donner une ampleur médiatique excessive à cette affaire, notamment en laissant croire que des ossements humains avaient été retrouvés dans le parc de l'orphelinat, alors qu'il ne s'agissait que de restes d'animaux.

Les témoignages sur les abus sexuels commis dans cet orphelinat gardent toutefois toute leur valeur et leur crédibilité. L'une des personnes accusant aujourd'hui l'animateur de la BBC est justement un ancien pensionnaire du Haut de la Garenne.

Aujourd'hui, le retentissement de l'affaire Jimmy Savile est énorme au Royaume-Uni. Animateur d'émissions pour la jeunesse, il était une sorte de "Jacques Martin britannique". A l'échelle du Royaume-Uni, près de 200 personnes disent en avoir été victimes.

A travers lui, c'est la BBC qui est ébranlée. Ses reponsables sont suspectés d'avoir fermé les yeux sur certaines agressions qui auraient été commises dans ses locaux, afin de ne pas porter atteinte à la popularité de l'animateur. Une émission spéciale doit être diffusée prochainement sur la chaîne publique britannique afin de faire le point sur cette affaire.

