Pierres en Lumières. C'est ce week-end ! Cinq expériences nocturnes magiques à vivre en Seine-Maritime

Chaque printemps, Pierres en Lumières nous offre un rendez-vous magique pour voir nos lieux historiques préférés sous un tout nouveau jour… ou plutôt, sous une toute nouvelle lumière. Pendant trois soirées exceptionnelles, monuments, églises, châteaux et sites culturels brillent de mille feux à travers la Seine-Maritime.

Organisé par le Département pour sa 10e édition, le festival mêle culture, histoire, art et émotions dans une ambiance à la fois chaleureuse et spectaculaire. Vous pouvez retrouver tous les lieux participants sur ce lien, et en attendant, voici nos cinq recommandations !

Jardin des Sculptures - Bois-Guilbert

Dimanche 18 mai, ce jardin poétique et enchanteur vous accueille pour une soirée lumineuse entre art contemporain et nature. Les œuvres sculptées, déjà étonnantes de jour, prennent une dimension presque mystique à la nuit tombée. Une balade sensorielle parfaite pour petits et grands rêveurs.

• Tarif : 10€.

• Réservations ici.

Clos des Taillis – Etoutteville

Samedi 17 mai, découvrez ce Clos Masure typiquement normand lors d'une visite à la bougie, guidée par les propriétaires et un historien local. Anecdotes, légendes et éclairage architectural viendront sublimer ce lieu chargé d'histoire. Deux départs : 21h et 22h.

• Tarif : gratuit.

• En savoir plus ici.

Tour des Archives – Rouen

Accédez exceptionnellement au balcon panoramique de la Tour des Archives pour une vue imprenable sur Rouen, de jour comme de nuit. Des visites guidées permettent aussi de découvrir l'intérieur du bâtiment, habituellement fermé au public.

• Tarif : gratuit.

• Réservation obligatoire ici.

Théâtre romain – Lillebonne

Le mythique théâtre antique se réveille en lumière pour Pierres en Lumières avec concerts, spectacle de feu et visites guidées du site et du musée Juliobona. Une plongée fascinante dans l'histoire, entre patrimoine et ambiance festive.

• Tarif : gratuit.

• En savoir plus ici.

Eglise Saint-Etienne – Fécamp

Une visite en musique portée par l'ensemble Archets des falaises pour redécouvrir les vitraux restaurés de l'église, dont la splendide rose du Sacré-Cœur. Un moment suspendu mêlant patrimoine et émotion.

• Tarif : gratuit.

• En savoir plus ici.

Pourquoi ne pas en profiter ?

Que vous soyez passionné d'histoire, amateur de belles pierres ou simplement en quête d'une sortie originale, Pierres en Lumières promet de vous en mettre plein les yeux. L'occasion parfaite pour redécouvrir votre région sous un angle inédit et partager un moment hors du temps.