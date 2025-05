Caen. Le tout premier bateau à avoir fait le tour du monde est de passage

C'est un bateau emblématique dans l'histoire de la navigation. La Nao Victoria est de passage dans le port de Caen du mercredi 21 au dimanche 25 mai. Ce navire est la parfaite réplique de la Victoria, premier navire à avoir accompli le tour du monde. C'était entre 1519 et 1522. L'un de ses capitaines était d'ailleurs Fernand de Magellan, à qui l'on doit le célèbre détroit de Magellan, au Chili.

Ce navire est ouvert au public pour découvrir la vie des marins qui ont défié les océans il y a plus de 500 ans. La Nao Victoria ouvre ses portes de 10h à 20h. L'entrée est au prix de 8€ pour les adultes, 4€ pour les enfants de 5 à 10 ans et 20€ pour les familles. Des visites guidées pour les écoles et les associations sont possibles.

Réservez votre billet dès maintenant votre billet sur tickets.naovictoria.org. Les écoles et associations peuvent planifier leur visite en envoyant un mail à ecampos@fundacionnaovictoria.org.