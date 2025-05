[Photos] Caen. Montez à bord du Nao Victoria, réplique du premier bateau à avoir fait le tour du monde

C'est un navire mythique qui fait escale à Caen jusqu'au dimanche 25 mai. Enfin plutôt une reproduction, construite à l'occasion de l'exposition universelle de Séville en 1992. Le Nao Victoria est le premier bateau à avoir effectué le tour du monde, au XVIe siècle. Faisant partie d'une flotte de cinq navires, avec à bord Fernand de Magellan et Juan Sebastián Elcano, il est le seul à être revenu au point de départ. Le bateau a ensuite coulé à la fin du même siècle.

Un nouveau tour du monde

Une petite mise en scène des repas qui pouvaient être pris dans le bateau, à l'époque.

Réhabilitée par la fondation Nao Victoria alors qu'elle était laissée à l'abandon après l'exposition, la réplique a de nouveau effectué le tour du monde au début des années 2000. Désormais, elle va de port en port pour se dévoiler au grand public. La voilà désormais dans le bassin Saint-Pierre, à côté des nombreux Class40 qui prennent le départ dimanche 25 mai de la Normandy Channel Race.

La vie à bord du bateau est reproduite.

Une visite familiale

"Hier, mardi, c'était notre premier jour d'ouverture. La journée a été comme vous l'avez vu… Pluvieuse ! Mais nous avons de bons retours", promet Lucia Quintero, membre de l'équipage, qui s'attend à une meilleure affluence du public en cette fin de semaine. Il faut compter 8€ la visite pour un adulte, et 4€ pour les enfants. Un pack famille permet à deux adultes et trois enfants d'entrer pour 20€. "Nous avons des audioguides dans plusieurs langues. La visite dure entre 20 et 30 minutes", poursuit la navigatrice.

Lucia Quintero fait partie de l'équipage. Elle est ici à côté du gouvernail.

L'occasion de se plonger au XVIe siècle, et de découvrir la façon d'antan de parcourir les océans. "Les visiteurs peuvent observer le système de gouvernail, qu'il y avait à l'époque. Ce bateau navigue, et on continue de naviguer comme au XVIe siècle !" assure celle qui mange et dort dans le navire.

Reportage à bord Impossible de lire le son.

Les curieux seront intéressés par les mats imposants du navire.

De quoi se défendre pendant l'expédition !