Basket. J'ai inscrit l'un des 1 000 paniers du Millénaire de Caen

"La culture et l'Histoire, c'est très bien, j'aime ça, mais le sport a aussi toute sa place dans les célébrations du Millénaire", revendique haut et fort Harold Stettler, président depuis 2014 du CVB, le Caen Venoix Basket, autre place forte de la balle orange dans la ville. Pour fêter les 1 000 ans de la ville, lui et son équipe ont un objectif : faire marquer un panier à 1 000 personnes ayant un lien avec la cité de Guillaume le Conquérant. En tant que Caennais de naissance, je me devais de répondre au défi.

Pas de réussite du premier coup

Elena Godey, responsable de la communication pour le club qui compte presque 300 licenciés, m'indique la démarche : j'ai le droit à autant d'essais que nécessaire, et je peux tirer de la distance que je désire. Alors je ne m'enflamme pas, et ne m'éloigne pas trop du panier. Elena Godey sort son téléphone, puisque chacun des 1 000 paniers doit être filmé, et je me lance. Premier essai : c'est trop court. Deuxième tentative : ce n'est pas loin, mais c'est raté. Pas question d'être ridicule, alors je prends mon temps, et marque à ma troisième tentative ! Le tout sous les applaudissements de la section U13 féminine, qui entame son entraînement derrière moi. Mon panier rejoint donc ceux des joueurs du CBC, qui ont participé au projet. D'ailleurs, tout a débuté le 25 avril, quand l'équipe de Pro B disputait son "match du Millénaire". C'est le speaker Pierre Salzmann-Crochet qui a marqué le premier tir de la série. Ce mercredi 14 mai, le maire Aristide Olivier doit lui aussi tenter sa chance. "Nous essayons de faire participer tous les clubs caennais", me précise Harold Stettler.

Mais si certaines "personnalités" sont sollicitées, le défi est bien évidemment ouvert à tous, afin "d'inciter les gens à faire du sport". D'ailleurs, la réussite peut prendre plusieurs formes. Faire entrer son ballon dans un panier de basket n'est pas une nécessité. "Les joueurs du Caen TTC pourraient par exemple renvoyer une balle de tennis de table dans un panier improvisé", imagine-t-il. "Ma mère qui a 80 ans va participer. Tous les jours elle lance son carré de sucre dans sa tasse de café, c'est une forme de lancer réussi !"

Si je suis resté conventionnel, vous pouvez ainsi redoubler d'imagination pour faire rire les organisateurs. "On a bien fait dunker notre mascotte", ajoute encore Harold Stettler. "Nous allons prochainement organiser des créneaux pour accueillir les participants", détaille Elena Godey. Sinon, vous pouvez envoyer votre vidéo à l'adresse millenaire.cvb@gmail.com. Pour le moment, un peu moins d'une centaine de paniers ont été inscrits.