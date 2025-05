Animaux. Le zoo de Jurques accueille une nouvelle espèce menacée !

Nouveaux pensionnaires au Zoo de Jurques : des ibis chauves viennent d'arriver dans le parc animalier du Calvados.

Ces oiseaux rares, reconnaissables à leur tête nue et leur long bec incurvé, sont en danger critique d'extinction. Autrefois présents en Europe, ils ne subsistent plus que dans quelques régions comme le Maroc. Leur accueil s'inscrit dans un programme de conservation visant à protéger l'espèce… et pourquoi pas, la réintroduire un jour dans la nature.

• A lire aussi. Animaux. Un bébé inédit en France : une naissance historique à Biotropica (Eure) fait fondre tout le monde !