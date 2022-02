Lisieux. Zoos normands : les nouveautés 2018

Le soleil devient de plus en plus présent en Normandie en mai 2018 et les zoos s'apprêtent à recevoir de nombreux visiteurs et touristes en quête d'exotisme et de découvertes. Avec des enfants, en famille ou entre amis, la visite d'un zoo sera peut-être une étape incontournable de votre été. Découvrez les nouveautés 2018 des parcs zoologiques en Normandie.

Biotropica

La serre zoologique Biotropica de Val-de-Reuil (Eure) a vécu une naissance inattendue cette année avec l'arrivée d'un petit paresseux. Un couple de petits fourmiliers originaires d'Amérique du Sud, appelés aussi Tamandua, a rejoint les tamarins de Goeldi dans leur enclos tandis que le parc a connu l'éclosion d'un bébé manchot.

Pratique. Entrée du zoo, adulte : 18€, enfants (3-11 ans) : 12€.

Jurques

Ils sont nés en 2017 et font leur arrivée dans le zoo situé dans la commune de Jurques près de Vire (Calvados) cette année, les renards polaires ont découvert leur tout nouvel enclos, de 1000m2, dans l'endroit le plus froid du parc animalier. À noter également que les naissances sont nombreuses dans le parc puisque depuis le début de l'année, sont nés : 11 bébés chauves-souris, un bébé mandrill, quatre bébés lémuriens, cinq chiens de prairie et quatre bébés kangourous.

Pratique. Entrée du zoo, adulte : 18€, enfants (3-11 ans) : 12€.

Les lions blancs du zoo de Jurques (Calvados) - Calvados Tourisme

Parc de Clères

Le parc animalier du parc de Clères situé à Clères (Seine-Maritime) rassemble 1 400 animaux pour la plupart en semi-liberté dans un parc aménagé à l'anglaise. Cette année il a accueilli de nouveaux pensionnaires à plumes avec l'arrivée de nouveaux oiseaux comme le troupial, l'évêque, le guêpier et le mot-mot. Le parc propose aussi désormais des "stages jardin" auxquels les visiteurs peuvent participer, moyennant 150 euros, et ainsi bénéficier des conseils d'un paysagiste professionnel durant toute une journée. Trois sessions sont organisées, elles se dérouleront le samedi 2 juin 2018, le samedi 22 septembre 2018 et le samedi 13 octobre 2018. Des cours de photographie sont également organisés.

Pratique. Entrée du zoo, adulte : 8.50€, enfant (3-11 ans) : 6€. Enfant de moins de 3 ans : entrée gratuite. Stages jardin au tarif : 150€ (inclus : accueil café, déjeuner, livret de stage et quelques surprises) et les cours de photo 85€. Sur réservation.

Cerza

Le parc situé à Hermival les vaux, près de Lisieux (Calvados) a accueilli cette année deux ourses polaires venues du parc Dierenrijk en Hollande. Elles sont issues de la même portée, vivent ensemble et jouissent d'un grand espace à ciel ouvert, l'un des plus grands enclos d'Europe, où elles peuvent se baigner quand bon leur semble. Ce sont les premiers ours polaires normands !

Pratique. Entrée du zoo, adulte : 21€, enfants (3-11 ans) : 14,50€

L'une des deux femelles ours dans son espace aménagé tout spécialement. - Cerza

Champrepus

Depuis avril 2018, le zoo situé dans la commune de Champrepus (Manche) organise une activité insolite et pédagogique pour les visiteurs. il est désormais possible de devenir "soigneur d'un jour". Il sera possible de se glisser dans la peau d'un soigneur et de découvrir les coulisses du parc le temps d'une demi-journée. Au programme : préparation de la nourriture, nourrissage, observation, entretien d'enclos etc…

Pratique. Entrée du zoo, adulte : 17,50 €, enfants (3-12 ans) : 11,50 €. Soigneur d'un jour : 125€ par personne

Un gibon profite de la végétation à Champrepus - Eve Bignon