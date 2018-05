Du nouveau au parc de Cerza !

Le parc zoologique de renommée d'Hermival-les-Vaux (Calvados) nous réserve son lot de surprises pour cette nouvelle saison : une sortie familiale qui ravira petits et grands !

Le parc zoologique de Cerza est créé en 1986 par deux frères passionnés, Thierry et Patrick Jardin, qui réalisent alors un rêve d'enfant. En 2017, le parc a enregistré 290 000 visiteurs. Thierry Jardin, actuel directeur général, nous explique les raisons de ce succès :

Comment le parc est-il né ?

"C'est notre père qui nous a transmis sa passion pour les animaux. Quand nous étions enfants, nous avions déjà la chance d'accueillir dans notre propriété en Suisse normande des chameaux, des lamas, des antilopes et des cervidés. En 1985, Patrick et moi avons acquis le manoir de Saint-Laurent à Hermival-les-vaux et son parc de 50 hectares. Nous y avons installé des buffles, des zébus des oiseaux exotiques, des camélidés et nous proposions des balades à cheval et un circuit en petit train dès l'ouverture. Très rapidement le parc s'est agrandi. En 1988, nos premiers grands félins sont arrivés : des lions et des tigres. Au bout de 12 ans, le parc couvrait déjà 50 hectares. Dans les années 1990, nous avons accueilli nos premiers tigres blancs et nous avons aussi aménagé une plaine africaine où cohabitent girafes, antilopes et rhinocéros. Aujourd'hui, le parc couvre plus de 70 hectares et propose deux grands parcours de visite et un tour en petit train pour appréhender l'ensemble du parc et découvrir ses hôtes facilement."

Quelle est l'originalité du parc ?

"Depuis 2008, on peut passer la nuit au parc. Lorsque nous avons mis en place ce système d'hébergement, c'était absolument inédit. Cela donnait à nos visiteurs la possibilité d'observer les animaux la nuit et de vivre une expérience inédite de safari en Normandie. Cerza accueille désormais plus de 130 espèces soit 1 500 animaux : à Cerza on prône la diversité et on accueille régulièrement des nouveaux venus dans le cadre d'un programme d'échange et de sauvegarde des espèces. Ce qui est exceptionnel ici, c'est que nous faisons cohabiter des espèces dans la plaine d'Afrique, dans la plaine d'Asie ou encore dans la plaine d'Amérique. Dans la plaine d'Asie par exemple, les alpagas, les capybaras et les tapirs sont dans le même enclos. Il nous importe que ces animaux cohabitent comme ils pourraient le faire dans la nature."

Qui sont les nouveaux venus ?

"Nous avons récemment accueilli deux ourses polaires venues du parc Dierenrijk en Hollande. Elles sont issues de la même portée et vivent ensemble. À deux ans et quatre mois, elles ont quitté leur mère, c'est l'âge normal pour une séparation. Elles ont voyagé par la route pour rejoindre le parc. Pour ces nouvelles hôtes, un espace complet a été aménagé avec deux grands points d'eau car les ours blancs adorent se baigner. Il a fallu peu de temps pour qu'elles s'accoutument à ce nouvel environnement. Elles jouent beaucoup ensemble. Nous prévoyons dès l'année prochaine de faire venir un mâle en espérant d'ici quelques années nous réjouir de la naissance d'oursons."

Quels sont les animaux les plus rares à Cerza ?

"Pendant longtemps, nous avons été les seuls à élever des tapirs de Malaisie à dos blanc. Au parc, ils se reproduisent facilement. Nous avons aussi toute une famille de macaques de Sulawesi, dont deux bébés, des rhinocéros indiens, des rhinocéros blancs d'Afrique et des ours bruns. Nous enregistrons aussi beaucoup de naissances chaque année. Une femelle rhinocéros blanc est en gestation, les calaos et les grues couvent, les bébés tapirs sont attendus pour la fin de l'été et les primates et les félins se reproduisent aussi facilement dans notre parc."

Pratique. Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30. Parc zoologique de Cerza à Hermival-les-Vaux. Jusqu'à 21 €. www.cerza.com

A LIRE AUSSI.

Cerza: un zoo d'exception