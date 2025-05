Manche. Payer le dépôt de garantie d'un nouveau logement : le Fonds de solidarité logement élargit ses conditions d'accès

Le Fonds de solidarité logement (FSL), proposé par le Département de la Manche, existe depuis 2021 et lutte depuis contre l'expulsion et la difficulté d'accès au logement à l'aide d'un montant de 1 215 943€ dédié aux bénéficiaires. Les conditions d'accès à ce fonds ont été revues cette année et plus de profils peuvent maintenant en bénéficier. Pour aider les habitants du département arrivant dans un logement, le fonds propose plusieurs aides comme régler le dépôt de garantie, payer le premier mois de loyer ou payer l'assurance habitation. Pour aider à conserver son logement, le fonds peut payer les charges énergétiques.

Des charges parfois écrasantes

Selon Brigitte Boisgerault, chargée du FSL, les factures sont une problématique majeure dans la conservation d'un logement, d'où l'importance de les prendre en compte dans le dispositif. Les charges concernées sont l'électricité, le gaz, l'eau et la téléphonie. Un accompagnement spécialisé est aussi proposé pour aider à faire des économies d'énergie ou avoir une aide administrative par exemple. Une aide spéciale peut aussi être accordée pour payer un mois de loyer en cas de difficulté ou pour participer à l'accès à la propriété.

Ce fonds est financé à 90% par le Département, les 10% restants étant financés par des bailleurs sociaux, des fournisseurs d'énergie et des communes. Sur 445 communes manchoises, 165 ont choisi de participer à alimenter ce fonds. En 2024, 8 500 demandes d'aide ont été envoyées et plus de 70% ont reçu une réponse positive.

Pratique. Pour demander une aide, appeler le service FSL du Département au 02 14 29 04 05.