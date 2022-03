Rouen. Seine-Maritime : Rouen met à disposition un lieu d'accueil pour les réfugiés

La ville de Rouen annonce dans un communiqué qu'elle mettra bientôt à disposition de l'État la résidence du hameau des brouettes pour l'accueil de réfugiés, et ce pour une durée de 6 mois.

"En septembre 2015, la Ville avait rejoint le réseau des villes solidaires. Avec cette mise à disposition, nous réaffirmons notre engagement et notre volonté d'accueil de réfugiés", soulignent Yvon Robert, maire de Rouen (Seine-Maritime), et Caroline Dutarte, adjointe chargée des affaires sociales.

D'autres villes en Normandie

Cette proposition d'accueil n'est pas une première. La ville avait déjà mis à disposition l'ancien centre Colette Yver. Saint-Etienne-du-Rouvray et Grand-Quevilly (Seine-Maritime) avaient également fourni un logement à 15 migrants en novembre dernier.

Le nombre de personnes qui pourraient être hébergées au hameau des brouettes n'a pour le moment pas été communiqué.

Dans la Manche, l'annonce faite jeudi 14 octobre 2016 de l'accueil de 60 migrants dans le petit village de la Chapelle-sur-Vire a provoqué de fortes tensions parmi les habitants.

