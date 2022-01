Rouen. Près de 8000 euros pour des associations d'aide aux réfugiés à Rouen

À la suite de la vente aux enchères caritative qui s'est déroulée cet été à l'hôtel de ville de Rouen (Seine-Maritime), le maire de la ville, Yvon Robert, a remis la somme de 7680 euros à trois associations rouennaises impliquées dans l'accueil de réfugiés. Au cours de cette cérémonie, qui s'est tenue le jeudi 30 novembre 2017, Welcome Rouen Métropole, Amigrants et Rouen Terre d'Accueil se sont partagé deux chèques symboliques.

Pour l'occasion, Yvon Robert a souligné qu' "être forcé de quitter son pays est une souffrance" et que le rejet des réfugiés relevait bien souvent d'une méconnaissance, avant de se féliciter de l'action de la ville. "Nous ne prétendons pas être dans une grande oeuvre mais, si toutes les villes faisaient de même, la situation serait meilleure."

Les associations satisfaites

Pierre Déchelotte, président fondateur de Rouen Terre d'Accueil, qui assure actuellement la prise en charge de sept familles de réfugiés avec enfants, s'est dit satisfait de la somme reçue: "cela correspond à plusieurs mois de loyers". Forte de 350 adhérents, l'association Welcome, fondée par Jacqueline Madeline, fournit un logement chez l'habitant à une quinzaine de personnes et des logements privés à 14 familles. Elle aussi s'est réjouie du don. "On ne vit que de la générosité des gens, et la générosité existe", a-t-elle affirmé.

A LIRE AUSSI.

Près de 1.400 réfugiés vont être accueillis chez des particuliers

Seine-Maritime : Rouen met à disposition un lieu d'accueil pour les réfugiés