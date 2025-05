Place du commerce à Caen. De la mode et de la création au programme

C'est à Blainville-sur-Orne qu'Alicia Maupas, qui se dit "passionnée de loisirs créatifs depuis l'enfance", a implanté sa mercerie. Elle explique "avoir eu un coup de cœur pour le local et son emplacement facilement accessible pour la clientèle de Caen et de la côte". L'espace comprend un salon de thé et un atelier équipé de machines à coudre mises à la disposition des clientes lors des ateliers.

Deux boutiques de vêtements proches

La petite boutique de prêt-à-porter Céleste vient tout juste d'ouvrir rue Saint-Pierre. Philomène Leroux, la propriétaire, explique "avoir eu envie de créer sa propre affaire après avoir été salariée pendant plusieurs années dans le domaine de la mode". Elle précise que "le local, exigu à la base, a été réagencé, afin de disposer d'un espace plus aéré et lumineux".

Enfin, Koko Shop a quitté la rue Paul Doumer pour s'installer rue Froide. Lou Panin, la responsable du magasin, explique que "cet emplacement permet au propriétaire de regrouper ses boutiques, dont It Shop, Fridge et Storage, dans le même secteur". Vêtements, chaussures et accessoires sont présentés sur deux étages.