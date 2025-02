Place du commerce à Caen. Seconde main, bar et salon de coiffure

Ce salon de coiffure dédié aux hommes ouvre ses portes au 35 rue de Bernières. Les deux gérants sont Alic Enes et El Rhoul Yahya.

Ouvert depuis le 31 janvier, le salon de coiffure pour hommes The King Barber Lounge mise sur l'hospitalité et un traitement royal de ses clients. En effet, il est possible de déguster un petit thé tout en profitant d'un soin bien-être dans une décoration chaleureuse et florale.