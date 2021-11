Caen. Fridge : une nouvelle boutique pour hommes

Au 15 rue Froide, cohabitaient collections hommes et femmes dans la boutique Fridge. Or "il n'y avait que 30 % du magasin qui était consacré aux hommes et nous avions une forte demande", indique Charlotte la responsable. C'est pourquoi depuis le 8 février, les boutiques sont départagées : le Fridge femme au 15 rue Froide et le Fridge homme au 23, juste au-dessus. L'espace hommes s'adresse à une clientèle qui aime le look à la fois "habillé et street". Le premier niveau est dédié aux vêtements et le second aux chaussures et accessoires.