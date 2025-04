Place du commerce à Caen. Glaces, crêpes, pâtes… Trois enseignes très gourmandes

Déjà connu des amateurs de pasta box, Pasta i Basta situé 128 rue Saint-Pierre a changé de propriétaire, et de philosophie. "Je voulais proposer une cuisine plus authentique, plus responsable aussi", explique Arthur Vermes, nouveau gérant, seul derrière les fourneaux. Des plats à déguster à emporter ou sur place dans des assiettes chinées en brocante, dans un esprit bar de quartier.

Glaces et crêpes

A deux pas, Sacrée Crème est un lieu idéal pour une pause gourmande en pleine séance shopping. Ce glacier hybride est aussi un salon de thé. "Nous allons accentuer cette activité pendant la saison hivernale", précise Damien Le Borgne, le gérant, qui offre une vingtaine de places en intérieur, et pourra aller jusqu'à une quarantaine en extérieur.

Enfin, c'est aux Rives de l'Orne que Crep'eat, déjà présent à Mondeville, vient d'ouvrir ses portes. Si les clients peuvent se délecter de crêpes et galettes, Anaïs Flambard, la manager, informe que "les clients peuvent repartir avec un sac de farine, en vente, et reproduire les galettes chez eux".