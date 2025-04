Impôts. Nouveauté, dates : tout ce qu'il faut savoir sur la déclaration des revenus de 2024

Il est l'heure de se replonger dans ses fiches de paie : la période de déclaration de revenus est de retour. Le service ouvre ce jeudi 10 avril et jusqu'à différentes dates selon le département de résidence du contribuable. Priscille Ozan est avocate fiscaliste au barreau d'Alençon. Elle fait le point sur cette démarche administrative souvent redoutée.

Comment fait-on pour déclarer ses impôts ?

"Il est obligatoire depuis quelques années de remplir la déclaration par Internet, sauf si on n'a pas Internet ou que l'on n'est pas en capacité de l'utiliser. Il faut vérifier tous les éléments qui sont maintenant préremplis par l'administration fiscale, notamment les salaires, les retraites et les revenus de capitaux immobiliers. Il faut être malgré tout vigilant sur les montants et bien ressortir les justificatifs pour vérifier les bons montants parce qu'il peut y avoir un problème informatique ou une erreur."

Qu'est-ce qui change ?

"La principale nouveauté pour la déclaration des revenus 2024, c'est pour ceux qui font des dépenses au titre des services à la personne. Il faut désormais indiquer sur une ligne complémentaire l'identité de la personne ou de l'organisme qui rend les services. Cela permet à l'administration fiscale de contrôler si l'organisme est bien éligible au crédit d'impôt pour les dépenses de service à la personne."

A quoi d'autre faut-il faire attention ?

"Sur les comptes à l'étranger, ça concerne également les cryptomonnaies. On sait que les contribuables sont de plus en plus actifs sur ce genre de produit. Donc il ne faut pas oublier de déclarer ses comptes à l'étranger même si ça concerne des cryptomonnaies, sous peine d'une amende fiscale de 750€ par compte non déclaré.

Ne pas oublier non plus de renseigner la case pour bénéficier de la réduction sur les frais de scolarité, s'il y a des enfants au collège, au lycée ou dans l'enseignement supérieur qui sont rattachés au foyer fiscal. Et s'il y a des enfants étudiants, il faut bien faire la simulation pour vérifier si le fait de rattacher l'enfant au foyer fiscal permet de réduire l'impôt ou pas des parents."

Quelle est la date limite pour la déclaration d'impôts ?

Selon le département de résidence du contribuable, la date butoir de la déclaration de revenus n'est pas la même. La campagne se clôturera le 22 mai pour le Calvados, le 28 mai pour les départements de l'Eure et de la Manche et le 5 juin pour les départements de l'Orne et de la Seine-Maritime.