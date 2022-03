Alençon. Déclaration de revenus : affluence de contribuables aux services fiscaux

C'est le rush habituel, comme chaque année. En attendant les "Maisons France" promises par Emmanuel Macron, d'ici la fin de son mandat, pour renforcer les services publics de proximité dans chaque canton, c'est l'embouteillage au service départemental des impôts de l'Orne, alors que l'échéance approche pour remplir votre déclaration de revenus.

Saturation à la Cité administrative

Beaucoup de contribuables viennent pour trouver des renseignements, ou pour simplement vérifier qu'ils n'ont pas fait d'erreur. Mais avec seulement quatre fonctionnaires pour les recevoir, ça bouchonne : ainsi jeudi matin 2 mai 2019 un peu avant 11h, personne ne pouvait plus accéder à la Cité administrative d'Alençon (Orne), et ce pour le reste de la matinée.

Des contribuables insatisfaits

Les usagers, dont certains étaient venus de loin, leur dossier fiscal sous le bras, étaient nombreux à se plaindre du service. Écoutez ces témoignages recueillis au cœur du défilé ininterrompu de contribuables :

Afin de rendre compte de la situation réelle, ce reportage a été effectué sans prise de contact préalable avec les services fiscaux. Sur place, ces derniers ont refusé qu'il soit réalisé dans la cité administrative. Ces témoignages ont donc été recueillis sur le parvis, juste devant le bâtiment.

Si vous n'avez pas Internet et que vous avez opté pour la déclaration " papier ", la date limite de dépôt de votre déclaration de revenus, pour tout le monde, c'est le 16 mai 2019. Par Internet, la date est fixée au 21 mai dans le Calvados, 28 mai dans l'Eure, et au 4 juin pour les départements de La Manche, de l'Orne, et de la Seine-Maritime.

