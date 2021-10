Caen. Impôts : dernier jour pour la déclaration de revenus papier

Entré en vigueur depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source ne dispense pas les foyers de faire leur déclaration d'impôts sur le revenu. Théoriquement obligatoire sur internet - 23 millions de personnes l'ont fait en ligne en 2018 -, il est toujours possible de l'effectuer par courrier. Et ce, jusqu'à ce jeudi 16 mai 2019, à minuit, cachet de la Poste faisant foi, y compris pour les résidents français à l'étranger. Passée cette date, seule la déclaration en ligne sera possible.