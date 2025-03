Rouen. Ils s'introduisent dans un immeuble désaffecté pour faire exploser un cocktail artisanal

Lundi 17 mars en début d'après-midi, une société de gardiennage, qui surveille l'immeuble désaffecté "Rousseau" au 30 rue Alfred Musset à Rouen, a prévu la police que des personnes s'étaient introduites dans l'édifice.

A l'arrivée des forces de l'ordre, six jeunes (cinq mineurs de 17 ans et un majeur de 18 ans) sortaient de l'immeuble. Ils ont été contrôlés. L'un des mineurs transportait dans son sac à dos une bouteille d'acide chlorhydrique et des dispositifs électriques. Au même moment, deux policiers se sont rendus dans l'immeuble pour des vérifications. Ils ont été surpris par une explosion, dégageant une importante fumée. L'un des agents a souffert d'un léger acouphène. Le mineur au sac à dos a reconnu les faits. Il venait de préparer un cocktail explosif avec de l'acide chlorhydrique et de l'aluminium dans une bouteille. Il a été placé en garde à vue.