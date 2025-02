[Photos] Caen. Plus qu'un mois avant la fin des travaux… Le château en pleine effervescence avec le retour des statues

On plante d'un côté, on évacue des monticules de terre de l'autre, on pose des pavés à une autre extrémité… Ça fourmille de partout dans l'enceinte du château de Caen. Le 20 mars, à 19h14, tout devra être terminé. C'est ici que sera donné le coup d'envoi des festivités du Millénaire de Caen. Une nouvelle étape est franchie, avec le retour de certaines statues, déplacées pour le bien des travaux.

Les équipes veillent au grain.

La statue est composée de cinq morceaux.

"Lou" est réinstallée

Mercredi 19 février, Lou, du Catalan Jaume Plensa, est revenue une journée plus tôt, afin d'éviter de potentielles pluies le lendemain. Installée temporairement devant l'hôtel de ville, l'œuvre qui représente un visage de jeune fille, qui change en fonction de l'angle duquel on le regarde, est désormais de retour au château. Une opération menée en "un temps record", selon Milena Glicenstein, directrice adjointe du musée des Beaux-Arts.

"Grand guerrier", d'Antoine Bourdelle, a fait son retour lundi 17 février.

Rendez-vous le 20 mars à 19h14

"C'est une œuvre monumentale, mais qui a la particularité d'être assez facile à monter et à démonter. Il y a un emboîtement de quatre grands ensembles qui forment le visage de la jeune fille Lou, surmonté d'une petite calotte, ce qui fait donc cinq éléments en tout", poursuit-elle.

Demain, une dernière statue doit retrouver son emplacement originel. "Notre travail n'est pas terminé, mais on peut considérer qu'une grosse part est assurée. Nous avons hâte de présenter ce nouveau site propre, ouvert, et accueillant", se réjouit Milena Glicenstein.

Le bâtiment d'accueil est construit, des arbres sont à planter devant.

Bientôt, le château deviendra un lieu où flâner, véritable poumon vert en centre-ville, où se trouve désormais un nouveau bâtiment d'accueil. En attendant, certains accès au château sont fermés. La porte Saint-Pierre ne sera accessible qu'à partir du 17 mars désormais.

Dans un mois, tous les travaux seront, en théorie, bien terminés.

Le chantier se poursuit aux quatre coins de l'enceinte du château, grand de plus de cinq hectares.