[Photos] Caen. C'est quoi cette énorme grue en plein centre-ville ?

Le château de Caen est en pleine mutation, mais le chantier touche à sa fin. L'enceinte, totalement réaménagée, doit être prête pour le mois de mars, et le coup d'envoi des festivités du Millénaire de la Ville. Depuis lundi 16 décembre, et jusqu'à mercredi matin, certaines sculptures retrouvent leur place d'origine, après avoir été déplacées en 2022 pour le bien du chantier. De quoi "marquer le signal" d'un chantier qui se conclut, se félicite Milena Glicenstein, directrice adjointe du musée des Beaux-Arts.

Deux des sculptures avaient déjà retrouvé leurs troncs mardi 17 décembre, en fin de matinée.

Opération XL

A l'occasion de cette "première phase", One Man, Nine Animals, de l'artiste chinois Huang Yong Ping, est en cours de réinstallation. Et pour soulever ces douze troncs et neuf sculptures, une grue imposante était nécessaire. "Il y a la nécessité de passer au-dessus de la muraille, pour faire voyager les œuvres du bas jusqu'au centre-ville", explique Milena Glicenstein. Pas question pour elles d'emprunter la porte d'entrée.

La grue, qui étonne quelques Caennais depuis lundi.

D'autres sont attendues

D'autres œuvres attendent aussi de revenir, comme Grand guerrier d'Antoine Bourdelle et Lou de Jaume Plensa, qui sont respectivement, pour le moment, dans le cloître de l'Abbaye-aux-Hommes, et sur le parvis de la mairie. "Ça fait plaisir de revoir les sculptures qui nous avaient manqué."

Via les meurtrières des remparts du château, les autres sculptures, prêtes à retrouver leurs troncs, pouvaient se deviner.

D'ailleurs, de nouvelles devraient les rejoindre. L'an prochain, à l'occasion du Millénaire de Caen, l'artiste islando-danois de renommée internationale Olafur Eliasson proposera une œuvre monumentale, qui sera sa vision kaléidoscopique du ciel. Une autre création investira la tour Puchot, jusqu'alors fermée au public, affirme le musée des Beaux-Arts.

Les travaux se poursuivent dans l'enceinte du château, qui doit être inauguré à la fin du mois de mars 2025.