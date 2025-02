Ligue 2. Michel Der Zakarian est le nouvel entraîneur du SM Caen

C'est le troisième entraîneur dans l'exercice 2024-2025 pour le SM Caen. Après un triste record de neuf défaites consécutives en Ligue 2, le club fait appel aux services de Michel Der Zakarian pour tenter un sauvetage de l'extrême. Le SM Caen a annoncé sa séparation avec Bruno Baltazar au soir de ce mardi 18 février.

D'un inconnu à un coach expérimenté

"Il prend ses fonctions avec pour mission de redynamiser le groupe et de relever le défi du maintien", a déclaré le club dans la soirée, lorsqu'il a annoncé l'arrivée de Michel Der Zakarian qui débute ce mercredi 19 février. Un entraîneur dont l'expérience ne laisse pas de doute contrairement à son prédécesseur, qui repart avec un bilan catastrophique de sept défaites en autant de rencontres passé sur le banc.

Michel Der Zakarian est connu pour avoir dirigé le FC Nantes et le Montpellier HSC, mais également Clermont, Reims et Brest. Son dernier poste au MHSC, en revanche, laisse à désirer. Il a été limogé le 20 octobre dernier en étant lanterne rouge de Ligue 1 et reprend désormais la lanterne rouge de Ligue 2.

Opération maintien activé

Le nouvel entraîneur du SM Caen part donc en mission pour tenter un maintien qui paraît difficile à décrocher au vu de l'état actuel de l'équipe. Cependant rien n'est impossible, et sur le plan comptable ce n'est pas encore terminé, même s'il y a 10 points de retard sur le barragiste Clermont. Michel Der Zakarian va avoir 11 rencontres pour renverser la tendance, et son premier c'est ce samedi 22 février au stade Michel D'Ornano face à Pau.