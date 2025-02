SM Caen. "Je suis là pour maintenir le club, après on verra" : les premiers mots de Michel Der Zakarian

Arrivé mardi soir en terre normande, Michel Der Zakarian s'est exprimé pour la première fois en tant qu'entraîneur principal du SM Caen ce jeudi 20 février. S'il affirmait ne pas avoir eu d'échanges avec son propriétaire Kylian Mbappé, ce dernier est arrivé au stade Michel d'Ornano en même temps.

Une mission de quatre mois

"Persuadé d'y arriver", c'est un entraîneur peu loquace mais motivé qui s'est présenté à la presse. Face au défi immense que constitue un maintien en Ligue 2, Caen étant à 11 points du premier non relégable, Michel Der Zakarian rétorque devoir "laver les têtes des joueurs" et "créer une osmose avec tout le monde". Il reste 33 points en jeu, et il entend en glaner trois dès samedi face à Pau. "La vérité du terrain, ce sera dès samedi."

Interrogé sur son avenir en cas d'échec dans sa mission, il botte en touche. "Je suis là pour maintenir le club, après, on verra." Mais s'il réussit, il ne faudra pas l'ériger en héros. "Si on se maintient, ce n'est pas Michel Der Zakarian, mais tout le monde."

Ziad Hammoud, le président du SM Caen, estime que son équipe doit encore jouer "11 finales de Coupe du Monde".

Son président Ziad Hammoud salue "quelqu'un de reconnu, un meneur d'hommes, qui a de la poigne, du caractère". Il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour convaincre l'ancien Montpelliérain. "Il a accepté le poste en 10 secondes top chrono."

Les joueurs apprennent le changement sur les réseaux sociaux

Ziad Hammoud voulait créer un "électrochoc" en changeant d'entraîneur. Pourtant, à en croire les mots de Kalifa Coulibaly, attaquant malherbiste, Bruno Baltazar pensait être sur le banc face à Pau encore mardi matin. "Le jour de son départ, le coach nous disait 'je ne vais pas vous lâcher'. On a appris le changement le soir, sur les réseaux sociaux." D'ailleurs, Kalifa Coulibaly, peu utilisé cette saison, voit déjà la méthode Der Zakarian à l'entraînement. "Il nous demande de mettre beaucoup d'intensité."