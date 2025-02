Barneville-Carteret. Un nouveau bureau d'accueil pour le port

Deux ans après le début des travaux, le nouveau bureau du port de Barneville-Carteret a été inauguré. La nouvelle structure mesure environ 300m², elle est 10 fois plus grande que les anciens locaux vieux de près de 30 ans.

Tout pour le confort des usagers

Dans ce nouveau bureau d'accueil bien plus spacieux on vise en premier lieu le confort des équipes et des plaisanciers. "On travaillait à 6 dans l'ancien bureau forcément c'était très étroit et on ne pouvait accueillir qu'une seule personne à la fois", explique Pierrick Ledard, le maître du port. Plus d'espace dans le bureau veut aussi dire plus de services à disposition des usagers. "On y trouve les bureaux des équipes avec tout l'administratif, une salle de réunion, un atelier mais aussi des sanitaires et des douches pour les plaisanciers, et un service de location de vélos électriques pour qu'ils puissent se promener en ville."

Un investissement onéreux mais important

Le coût total des travaux s'élevait à 1,3 million d'euros. Selon les élus, cet investissement était indispensable pour accompagner le développement du port. "En 2021, le chantier d'agrandissement du port a fait doubler nos capacités d'accueil. Aujourd'hui avec 700 anneaux, il était important de pouvoir prendre en charge les plaisanciers convenablement", explique David Legouet, le maire de la commune. Ce nouveau bureau d'accueil contribue largement aux objectifs de la Ville : augmenter encore l'attractivité du port de plaisance.