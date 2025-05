Sport. 600km, l'équivalent de deux Mont-Blanc en dénivelé : la 60e édition du tour de la Manche cycliste

Du jeudi 22 au dimanche 25 mai, le tour de la Manche cycliste revient sur les routes du département. Cette année, la compétition mythique fête ses 60 ans, mais elle est plus âgée qu'elle en a l'air. "En réalité la première compétition avait eu lieu en 1946, mais elle s'est arrêtée pendant 7 ans avant de reprendre en 1965. Et on n'a repris les comptes qu'à partir de cette date", explique Thierry Bouard, qui est le secrétaire de l'organisation. Pour mettre en place l'événement, les équipes travaillent depuis plus de 9 mois : inscriptions, itinéraires des cyclistes, points de ravitaillement, logement des équipes… "Il fallait aussi contacter toutes les communes par lesquelles nous passons", confie encore le secrétaire.

600km et deux fois le Mont-Blanc en dénivelé

Cette année, le parcours mesure en moyenne 600km et traverse les communes de Sartilly-Baie-Bocage, Isigny-le-Buat, Sourdeval, Saint-Jean-d'Elle, Barneville-Carteret ou encore Donville-les-Bains, avant sa traditionnelle arrivée à Granville dimanche 25 mai dans l'après-midi. "Le parcours bien vallonné n'est pas si facile que ça : les compétiteurs graviront l'équivalent de deux Mont-Blanc en quatre jours", précise encore l'organisation. Sur cet itinéraire, 21 équipes s'affronteront avec des coureurs venus en grande partie de France mais aussi des Pays-Bas, d'Algérie et d'Angleterre. Le tour de la Manche est un tremplin vers les compétitions professionnelles. "En 2023, Ewen Costiou a remporté la course avant de disputer les championnats du monde en Australie", se souvient encore Thierry Bouard.