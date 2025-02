Bonne table à Caen. Salle comble au Bistrot de l'Odon

Tous les midis, le Bistrot de l'Odon à Verson est bondé, avec 120 à 150 clients. Les trois serveuses, parfois aidées d'un apprenti, se pressent pour répondre aux demandes. Après avoir tenu pendant 7 ans L'R de Rien dans le centre-ville de Caen, Véronique Creignou et son fils Christopher cherchaient une nouvelle aventure "en périphérie". En juillet 2021, ils ont choisi ce restaurant déjà existant, dont les murs sont maintenant noirs, blancs et beiges, avec des dessins évoquant la qualité de la viande servie.

18€ pour être rassasié

Chaque midi, le restaurant propose trois plats du jour à 12€, une formule entrée-plat ou plat-dessert à 15€, et une entrée-plat-dessert pour 18€. Je choisis cette dernière option. Au menu, il y a toujours le choix entre une viande, un poisson ou un plat type snack. Lors de ma visite, il y avait risotto de poulet, champignons et parmesan ; pavé de merlu, crème d'ail et courgettes sautées ; ou croque-monsieur avec frites et salade. J'opte pour la viande, mais d'abord, comme dans les cantines, je me lève pour aller chercher mon entrée au buffet. C'est Véronique Creignou qui me sert, m'indiquant que j'ai le droit d'en choisir trois. Je ne fais pas la queue longtemps, c'est efficace. Mon butin : piémontaise, terrine et salade de pâtes. Les entrées me laissent sur ma faim, mais mon risotto de poulet, dont la portion est généreuse et la viande savoureuse, rattrape cela. "Nos clients viennent pour la qualité de la viande", se satisfait la cogérante.

Le risotto de poulet.

Pour le dessert, il faut à nouveau se lever. Parmi les panna cottas, flans ou crumbles, je choisis une traditionnelle mousse au chocolat pour conclure, que je trouve tout à fait satisfaisante. "Les gens sont habitués à se lever. Ils viennent aussi pour ça", assure Véronique Creignou, alors que la salle se vide. Il est l'heure de retourner travailler.

Pratique. 85 rue de l'Avenir à Verson. Ouvert les midis du lundi au vendredi. Tel : 02 31 91 36 13.