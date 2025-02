Jeux vidéo. A vos manettes : les Games JC signent leur grand retour à Caen !

Depuis maintenant trois ans, le Sillon, la Maison des jeunes et de la culture (MJC) du Chemin Vert à Caen, organise un week-end dédié aux jeux vidéo : les Games JC. Cette année, l'événement aura lieu vendredi 14 février entre 18h et 22h puis samedi 15 février de 13h à 18h. Ce week-end devient peu à peu un incontournable : "Les enfants du centre reconnaissent maintenant l'événement et ont envie d'y participer", explique Rémi Dauvet, directeur du centre et coordinateur de l'événement.

Des jeux pour toute la famille

L'événement est conçu pour plaire aux enfants, mais aussi aux plus grands. "L'essentiel des participants du samedi vient en famille", illustre Rémi Dauvet, ajoutant qu'il y aura "des jeux de différentes générations", depuis la Super NES jusqu'à la PlayStation 5 et la réalité virtuelle. Le vendredi soir est d'ailleurs "plutôt consacré aux ados et jeunes adultes. Les jeux de la soirée sont en majorité des jeux de combat style Tekken, Street Fighter… qui sont la spécialité de notre partenaire, l'association Breads and Butter."

Des tournois de Just Dance et Mario Kart

Mais il n'y aura pas que des jeux de combat. Le vendredi soir il y aura aussi un tournoi de Just Dance. "Le Sillon est transformé en salle d'arcade pour l'occasion, avec des consoles faisant le tour de notre salle de spectacles", confie Rémi Dauvet. Le lendemain, c'est Mario Kart sur Switch qui aura la part belle. "Le Sillon lui a dédié le samedi avec quatre postes pour les participants au tournoi et trois autres consoles sur le thème Mario pour les visiteurs." Restez sur vos gardes : des lots et goodies sont à gagner !

Au-delà des deux tournois phares de l'événement, de nombreuses activités sont prévues. "Nous avons dans la MJC différents espaces identifiés pour que tout le monde s'y retrouve." Si l'e-sport aura son endroit, ce sera aussi le cas pour les plus petits, qui retrouveront des coloriages et des jeux de société, sur le thème des jeux vidéo, évidemment.

Pratique. MJC du Chemin Vert Le Sillon, 1 rue d'Isigny à Caen. 14 février 18h-22h et 15 février 13h-18h. Gratuit, sauf le tournoi Mario Kart : 5€. Buvette et snacks sur place. Infos et réservations au 02 31 73 29 90.