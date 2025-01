Caen. Il suit son ex-compagne et leurs enfants partout où ils vont, et s'introduit chez elle par la force

Le 28 novembre 2024, la police reçoit l'appel d'un jeune homme disant que son père est rentré par effraction dans l'appartement où il vit avec sa mère et sa sœur à Caen. Il a eu très peur et s'est enfermé dans une chambre. Les forces de l'ordre interviennent. La mère explique que son ex-compagnon est Philippin. Ils se sont mariés dans ce pays, mais cette union n'a jamais été validée en France. Il travaillait sur des plates-formes pétrolières et était souvent absent.

Harcèlement au téléphone

Ils se séparent en 2018, la mère et les enfants rentrent en France. Le père vient de temps en temps voir ses enfants et la femme l'héberge. Il la harcèle pour avoir un titre de séjour. Puis en 2023, elle l'informe qu'elle ne veut plus le voir et donne le numéro de téléphone des enfants pour qu'il puisse les appeler. Une ordonnance de protection est mise en place le 30 octobre 2024. Le père de 64 ans n'en tient pas compte.

Jugé au tribunal de Caen jeudi 30 janvier, il dit regretter d'avoir forcé le domicile. Il voulait juste voir ses enfants et revivre avec sa famille. Puis, les victimes se succèdent pour donner leur témoignage. La mère explique que l'homme ne tient pas compte de l'interdiction d'approche. Il les suit partout, a envoyé plus de 100 appels et SMS le 8 novembre. Ils n'osent plus sortir.

Des indemnités à verser

Le fils raconte qu'il ne connaît pas son père, toujours absent lorsqu'ils habitaient aux Philippines, qu'il ne veut plus le voir et qu'il a peur de lui. Sa sœur en pleurs peut à peine parler tant elle est traumatisée par la situation. L'avocate des victimes confirme qu'ils trouvent le père de famille partout où ils sont. Cela les perturbe tous. La procureure dit qu'ils sont à bout de nerfs et vivent avec un sentiment permanent d'insécurité.

L'avocat de la défense demande la clémence de la cour pour son client. Après délibéré, le prévenu est condamné à 8 mois de prison avec sursis, interdiction de tout contact avec les victimes pendant 3 ans, interdiction du territoire français durant 10 ans. Il devra verser 1 682,30€ à son ex-compagne, 800€ au fils et 400€ à sa fille, plus 1 231€ de frais d'avocat.