Caen. Schizophrène, il harcèle sexuellement une employée et se présente nu aux infirmières

Chaque semaine, un homme effectue le même trajet à Caen pour retirer de l'argent à sa banque. Sur le chemin, il repère une employée. Un jour, il se présente sur son lieu de travail, lui demande si elle est en couple, si elle a un enfant, lui dit qu'il la trouve très jolie et veut un rendez-vous avec elle. Ce manège se reproduit plusieurs fois.

Il lui demande de la suivre aux toilettes

Une autre fois, il arrive avec des gâteaux pour le goûter, veut qu'elle le suive dans les toilettes. Elle prend peur et appelle un collègue qui met l'intrus à la porte. Elle finit par porter plainte pour que cesse ce harcèlement. Pendant sa garde à vue, les forces de l'ordre découvrent que l'individu de 46 ans a eu des problèmes avec des infirmières qui venaient lui faire des injonctions, car il est schizophrène.

Il a mis la main aux fesses de l'une d'elles et s'est présenté le pantalon baissé et montrant son sexe en lui ouvrant la porte. Une perquisition est faite à son domicile et on y trouve du cannabis.

Il entend des voix

Jugé au tribunal de Caen jeudi 24 octobre, il reconnaît les faits, avoue qu'il trouvait l'employée de bureau très jolie, mais qu'il était souvent sous l'emprise de l'alcool. Il présente ses excuses et confirme aussi qu'il est utilisateur de cannabis. La présidente lui fait remarquer que son attitude et ses propos envers la victime sont inadmissibles.

Elle explique qu'il est sous curatelle et à la suite de la découverte de sa schizophrénie, il est suivi par un psychiatre, car il a des bouffées délirantes et entend "des voix". Il bénéficie de l'allocation pour adulte handicapé, n'est pas capable de travailler. La procureure dit que les faits sont avérés et reconnus. L'avocate de la défense demande une peine adaptée à son état.

Après délibéré, le prévenu est condamné à 4 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans, obligation de soins, interdiction de tout contact avec la victime, inéligibilité pendant 5 ans. Il devra régler 127€ de frais de procédure.