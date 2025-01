Cherbourg-Octeville. Un gymnase vandalisé et un club volé

Thibault Denain, le président du Nord Cotentin Hockey plus, est dépité. Lundi 27 janvier, l'association de roller-hockey a découvert que le gymnase qu'elle utilise à Octeville a été vandalisé. Du matériel a été cassé ou volé. Les faits se seraient produits dans la nuit de dimanche à lundi.

3 000€ de perte

En tout, il y en a pour plus de 3 000€ de perte de matériel. Il a été soit détérioré, soit volé. "Un écran et une caméra détruits, une autre volée ainsi qu'un appareil photo", compte le président. "Ça servait à diffuser tous nos matchs à domicile sur Internet, pour donner de la visibilité à notre sport", détaille-t-il, évoquant un investissement en matériel sur deux à trois ans, avec une caméra à plus de 1 000€ par exemple. "Là, on n'a plus rien. On devrait repartir de zéro", se désole-t-il. Une plainte a été déposée.

L'été dernier, le gymnase avait déjà été détérioré. En début de saison, un des deux minibus du club a eu le réservoir d'essence percé. La vitre arrière du second véhicule du club a été explosée. Le club est en contact avec la mairie pour trouver des solutions. "On est un peu dépité", conclut le président du club, devant l'investissement en temps et en argent mis à mal par ces actes.