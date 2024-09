Cotentin. 70 pompiers et huit camions-citernes mobilisés pour un feu de lande

Un violent feu a brûlé un hectare de végétation à Tourlaville, jeudi 19 septembre dans la soirée. Le front de flamme mesurait environ 100m. Les pompiers ont d'abord attaqué le feu avant de mouiller le terrain une fois qu'il était circonscrit puis éteint.

D'importants moyens mobilisés

Pour éteindre cet incendie, deux groupes d'intervention feux de forêt ont été engagés, ce qui représente huit camions-citernes feux de forêt, avec aussi un fourgon incendie, deux porteurs d'eau, un véhicule de soutien sanitaire, et une chaîne de commandement de colonne. Les soldats du feu sont venus du Cotentin, Tourlaville, Cherbourg, La Hague, Les Pieux, Saint-Pierre-Eglise, Valognes, Bricquebec, mais aussi de plus loin, de Carentan et Saint-Lô, ainsi qu'un groupe de marins-pompiers. En tout, ils ont été 70 au plus fort de l'incendie.

Le feu a été circonscrit à 21h. 58 pompiers sont restés engagés pour mouiller le terrain et le surveiller.