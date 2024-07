Législatives 2024. Candidat LR-RN agressé à Cherbourg, ce que dit l'enquête

Une agression a eu lieu à Cherbourg, dans la soirée du lundi 1er juillet, sur la place Charles de Gaulle. Elle visait le candidat LR-RN, Nicolas Conquer, qualifié au second tour des législatives dans la quatrième circonscription de la Manche.

Mardi 2 juillet, le procureur de Cherbourg, Pierre-Yves Marot, a communiqué sur les premiers éléments de l'enquête. Selon lui, une personne a lancé des œufs vers le candidat, avec aussi des insultes. Deux projectiles ont touché le candidat, un au bras et l'autre à la tête.

Des œufs achetés pendant la mi-temps

Le lanceur a été placé en garde à vue rapidement après les faits. Il aurait profité de la mi-temps du match France-Belgique qu'il était en train de regarder pour acheter une boîte d'œufs. Une deuxième personne est entendue par la justice. Elle était présente sur les lieux et pourrait être mise en cause. Selon le procureur, les deux mis en cause sont inconnus de la justice et sont "sans affiliation notoire". Toujours d'après le parquet de Cherbourg, le principal suspect aurait fait des photos avec Nicolas Conquer, soit avant, soit après les faits, dans une chronologie qui reste à détailler. Le lanceur d'œufs est poursuivi pour violence en réunion sans interruption temporaire de travail.