Législatives 2024. Le candidat LR-RN Nicolas Conquer agressé à Cherbourg

Le candidat LR-RN dans le Cotentin, Nicolas Conquer, qualifié pour le second tour dans la 4e circonscription de la Manche, a été agressé lundi 1er juillet à Cherbourg. Il distribuait des tracts dans le centre-ville avec des militants. Une opération "cordiale et républicaine", précise Nicolas Conquer, qui échangeait avec des habitants. "Une horde nous est tombée dessus", décrit le candidat. Selon lui, il s'agissait de personnes se réclamant du Nouveau front populaire. Un mineur aurait été agressé. Une plainte a été déposée pour violence en réunion et violence contre un mineur selon Nicolas Conquer.

Nicolas Conquer est arrivé en seconde position avec 30,01% des suffrages. La députée sortante Anna Pic - qui a condamné l'agression - est arrivée en tête avec 34,23% des votes. Ils sont en duel pour le second tour.