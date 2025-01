Bessin. Deux hommes dérobaient des objets par ruse dans les habitations

Le 9 novembre 2023, un homme arrive dans sa maison qu'il rénove, située à Vaux-sur-Seulles. Devant chez lui, il remarque une personne qui fume. En entrant, il trouve un homme portant des gants. Il dit qu'il va appeler la police et l'homme s'enfuit. Il s'aperçoit que la porte d'entrée a été fracturée et que des objets de jardinage ont été volés. Une autre personne, qui habite en face, remarque qu'une débroussailleuse, un taille-haie et des outils de jardinage ont disparu. Elle voit aussi que ses deux caravanes ont été occupées illégalement.

Conduite sans permis

Une plainte est déposée. Un employé de la commune dit avoir vu depuis deux semaines une voiture rôder. Le 15 novembre, ce véhicule est repéré par les gendarmes à Esquay-Notre-Dame, avec deux personnes à bord. On y retrouve un coussin volé dans la caravane. Après vérification, on s'aperçoit que le permis du chauffeur est annulé. Une perquisition est faite au domicile du plus jeune des prévenus, âgé de 20 ans. Les objets dérobés y sont rangés. A la barre au tribunal de Caen le 23 janvier, le seul des deux prévenus présent reconnaît les faits, mais dit que le vol n'était pas son idée. Lui était chargé de faire le guet et de conduire. Il n'est pas entré dans les maisons. L'homme de 35 ans a 13 mentions sur son casier judiciaire. Les deux victimes sont présentes. Celle qui possède les caravanes est avec son avocate. Cette dernière dit que sa cliente est très marquée par les faits. Elle a peur constamment. Elle demande 800€ pour ses frais et un report sur intérêts civils pour préjudice moral. L'autre victime réclame 3 000€ pour préjudice moral.

La procureure "espère que le prévenu a pris conscience combien ces vols sont traumatisants". L'avocate du prévenu assure qu'"il assume sa responsabilité. Il était le chauffeur et n'a rien d'autre à se reprocher".

Après délibéré, le plus jeune est condamné à 6 mois de prison avec sursis. Son casier judiciaire est vierge. Tony Marie écope de 10 mois de prison dont 6 avec sursis probatoire, obligation de travail et interdiction de venir à Vaux-sur-Seulles.

Il devra faire un stage de citoyenneté. Ils verseront conjointement 1 000€ à la première victime et 800€ à la femme pour ses frais d'avocat. Son préjudice moral est renvoyé sur intérêts civils.