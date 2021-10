Vélos, poulets, cidre... Ils volaient tout ce qui leur tombait sous la main

Disparaissent les objets les plus disparates : tronçonneuses, vélos en divers états, contenu entier d’un congélateur, 20 poulets vivants, 48 bouteilles de cidre, 120 bouteilles de vin rosé, mais aussi un écran plat et des objets électroniques.

A chaque fois, la présence d’une roulotte hippomobile est signalée dans les parages. Une perquisition dans un campement de gens du voyage non sédentarisés, en roulotte à cheval, a été fructueuse. Carcasses de poulets dans le feu, bouteilles vides et viande pourrissant dans les buissons environnants confondent deux participants : M. C, 37 ans, père de 11 enfants, et son neveu E. C, tout juste majeur.

Les deux hommes répondaient de leurs actes mercredi 31 octobre en comparution immédiate.

M. C a été condamné à un an de prison ferme. E. C écope lui de 18 mois de prison et de la révocation d’un sursis antérieur. Les prévenus devront aussi indemniser leurs victimes de plus de 5 000 euros.