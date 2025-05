Vire Normandie. Il vole un véhicule parce qu'il le trouve "super beau"

Mardi 13 mai, un jeune homme de 25 ans était jugé pour le vol en réunion d'un véhicule à Vire Normandie dans la nuit du 22 au 23 octobre 2023. Il a été condamné par le tribunal de Caen à 10 mois de prison avec sursis probatoire, avec obligation de travail et remboursement de 8 293€ pour préjudice matériel, 500€ pour préjudice moral et 800€ de frais d'avocat.

L'ADN du prévenu retrouvé dans le véhicule

Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2023, un véhicule est volé dans une cour commune à Vire Normandie. Le lendemain du vol, le 23 octobre, les gendarmes interviennent au domicile de la victime. Une voisine rapporte alors avoir vu deux personnes près du véhicule vers 23h. Une enquête est ouverte. Le véhicule volé est ensuite flashé à deux reprises à proximité de la gare, puis retrouvé endommagé, avec une poussette, un siège auto, des lunettes de soleil et les clés de l'appartement et de la résidence secondaire de la victime manquants. A l'intérieur du coffre, les enquêteurs trouvent en revanche des bidons d'essence et du matériel pour siphonner du carburant.

L'enquête révèle la présence de l'ADN du prévenu sur la voiture. Lors de son audition, le jeune homme reconnaît les faits. A l'audience, il explique avoir volé la voiture parce qu'il la trouvait "super belle", tout en précisant ne pas être le conducteur. Il admet avoir jeté les objets qui s'y trouvaient, sauf les lunettes de soleil dont il ne se souvient pas.

Un lourd passé judiciaire

Le prévenu dit être venu de Flers à Vire en train avec un ami qu'il ne fréquente plus aujourd'hui. Il affirme avoir changé depuis qu'il vit avec sa compagne et vouloir mener une vie "normale". Son casier judiciaire comporte 13 mentions, notamment pour vol aggravé, violences, extorsion, usage de stupéfiants, escroquerie et refus d'obtempérer.

L'avocate de la partie civile s'est dite navrée de la disparition des objets personnels et a demandé réparation, notamment 2 000€ pour préjudice moral. La procureure, tout en regrettant l'absence du complice, a reconnu un changement de comportement depuis la dernière incarcération du prévenu et a requis un sursis probatoire. La défense a souligné la même absence du complice et a insisté sur les efforts de réinsertion de son propre client.