Société. Hausse des demandeurs d'emploi en Normandie : les jeunes et les seniors en première ligne

En Normandie, le quatrième trimestre 2024 a été marqué par une hausse de 3,5% du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans activité), atteignant 133 410 personnes selon les chiffres du gouvernement. Cette augmentation représente 4 460 inscrits supplémentaires par rapport au trimestre précédent, soit une progression de 4,8% sur un an.

Les jeunes de moins de 25 ans sont particulièrement touchés, avec une hausse de 7,8% en un trimestre et de 8,3% sur un an. Les seniors de 50 ans et plus enregistrent également une augmentation de 2,6% sur le trimestre (+3,8% sur un an).

Les catégories B et C en recul

Si la catégorie A est en hausse, les demandeurs d'emploi ayant une activité réduite (catégories B et C) voient leurs effectifs diminuer. En Normandie, les inscrits en catégorie B (activité réduite courte) ont baissé de 4,7%, tandis que ceux en catégorie C (activité réduite longue) enregistrent une diminution de 4,4%.

Ces variations s'expliquent en partie par une évolution des procédures d'actualisation en octobre 2024, qui a conduit certains demandeurs à basculer de B ou C vers la catégorie A.

Des disparités départementales

Les chiffres varient selon les départements normands :

Calvados : +6,4% sur un an, soit la plus forte hausse régionale.

: +6,4% sur un an, soit la plus forte hausse régionale. Manche : +5,6%, portée par une augmentation notable au dernier trimestre (+4,2%).

: +5,6%, portée par une augmentation notable au dernier trimestre (+4,2%). Seine-Maritime : +4,7%, confirmant son rôle de moteur économique régional.

: +4,7%, confirmant son rôle de moteur économique régional. Eure : +2,6%, la progression la plus modérée.

: +2,6%, la progression la plus modérée. Orne : +5,1%, avec une dynamique similaire à celle de la Manche.

Un marché de l'emploi sous tension

Au total, 245 220 personnes étaient inscrites en catégories A, B et C en Normandie au quatrième trimestre 2024, une hausse modérée de 0,7% par rapport au trimestre précédent (+0,3% sur un an). Cette tendance régionale reste inférieure à la moyenne nationale, où le nombre d'inscrits a augmenté de 1,8% sur le trimestre.

Perspectives et enjeux

Face à cette hausse, les jeunes et les seniors apparaissent comme les populations les plus vulnérables.