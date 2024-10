Calvados. Le taux de chômage a augmenté de 3,3% en un an, +2% en Normandie

Au troisième trimestre 2024, le nombre de demandeurs d'emploi "tenus de rechercher un emploi sans activité" (catégorie A), a augmenté de 1,5% sur un trimestre dans le Calvados. Ce sont les chiffres dévoilés par France Travail, ex-Pôle emploi. Par rapport à l'an dernier, cela représente 3,3% de chômage en plus, contre 2% d'augmentation sur l'ensemble de la Normandie. Concrètement, il y a un total de 27 000 personnes inscrites dans le département et classées en catégorie A. Si l'on comptabilise toutes les catégories, qui prennent en compte les demandeurs d'emploi ayant travaillé plus ou moins de 78h sur un mois, on constate que le taux n'augmente que de 0,8% sur l'année, avec un total de 59 330 inscrits au chômage chez France Travail.