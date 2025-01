Naufrage du Calista au large de Barfleur. Les experts dévoilent les causes probables du drame

Mercredi 22 janvier 2025, presque deux ans après le naufrage du Calista, un navire de pêche à la coquille de Port-en-Bessin, le rapport de l'enquête a été publié par les experts enquêteur du BEAmer.

Les circonstances du naufrage

Le 5 avril 2023, le chalutier coquillier Calista entame sa deuxième journée de pêche consécutive à la coquille Saint-Jacques. Quelques heures après son départ au large de Barfleur, le bateau subit une avarie qui l'emporte au fond de l'eau. À bord du Calista se trouvaient deux matelots et le patron. Les deux hommes avaient quitté le navire au moment de l'accident. Ils ont été repêchés quelques minutes après le drame. Le corps du patron avait été retrouvé sans vie en mer 12 jours après le drame. Selon les enquêteurs, l'accident serait dû à un accrochage aggravé par le chargement du navire.

Une accumulation de risques

Dans le résumé de leurs recherches, les experts soulignent une accumulation de risques. Le navire âgé de plus de 30 ans avait une stabilité fragile. Le patron qui l'avait acquis quelques semaines plus tôt n'avait pas encore eu le temps de se familiariser avec son navire. "La pêche à la coquille ayant été fermée en zone côtière, le patron est allé pêcher au large", souligne encore le rapport des enquêteurs. Une sortie au large qui s'est avérée plus longue que la limite autorisée, sur une zone dangereuse et avec du matériel qui n'était pas aux normes.

Un nouveau risque s'ajoute à tous les précédents : au moment du naufrage, le patron avait confié le quart à l'un des deux matelots. Le jeune homme tout juste sorti de l'école et "sans expérience, n'était absolument pas en capacité de réagir face à la situation critique à laquelle le Calista s'est trouvé confronté".