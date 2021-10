Barfleur. Coquille Saint-Jacques: La tension monte entre pêcheurs Normands et Britanniques

Selon les pêcheurs hexagonaux, ce sont 50 navires britanniques qui pêchent la coquille. Une flottille qui n'est soumise à aucune limitation, ni en matière de quota, ni en nombre de jours de pêche à l'inverse des professionnels français dont "l'activité de pêche est en effet strictement encadrée par une multitude de règles: une licence de pêche [...] des quotas de pêche journaliers et hebdomadaires par navire et un nombre de sorties en mer limité."

Des coquilles anglaises vendues en France

Des professionnels français qui dénoncent également, les pratiques Britanniques et Irlandaise sur le marché. En effet, près de 70 % de la pêche britannique serait vendue en Europe et en particulier en France pour ce qui concerne la coquille Saint-Jacques. Des "coquilles congelées provenant du Royaume-Uni mais prélevées de façon massive sur nos propres côtes!" selon ce comité national des pêches.

Les pêcheurs demandent l'intervention de leur ministre

Les pêcheurs français à travers leurs différentes instances, comités des pêches et organisations de producteurs, en appellent au ministre en charge des pêches, M. Alain Vidalies, afin, " d'une part qu'il prenne rapidement contact avec ses homologues anglais et irlandais pour trouver des solutions pragmatiques constructives, et d'autre part qu'il saisisse la Commission Européenne pour créer un box communautaire. Car aujourd'hui, seule la taille minimale de la coquille Saint-Jacques est réglementée. "

