Jeu. Gagnez votre Nintendo Switch et le jeu "Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard"

Tendance Ouest vous invite dans l'univers magique d'Harry Potter avec un cadeau exceptionnel : une console Nintendo Switch et le jeu Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard !

La Nintendo Switch vous permet de jouer où vous voulez, en mode portable ou console de salon. Imaginez-vous incarner un élève de Poudlard dans les années 1800, vivant une aventure palpitante.

Apprenez des sortilèges, préparez des potions, soignez des créatures magiques et forgez des alliances. Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est bien plus qu'un jeu : c'est une expérience immersive qui vous place au cœur de l'univers magique que vous connaissez et aimez. Chaque membre de la famille pourra vivre sa propre aventure et découvrir des mystères.

Envoyez TENDANCE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 31 janvier à 9h00.