Jeu. Gagnez votre console Nintendo Switch et le jeu Nintendo Switch Sports !

C'est le bon moment pour se remettre en forme en douceur et en famille. A cette occasion, Tendance Ouest vous offre cette semaine le pack Nintendo Switch Sports complet !

Vous allez jouer avec la console phare de Nintendo et les manettes bleu et rouge avec le jeu Nintendo Switch Sports. Au programme : football, volley-ball, tennis, bowling, basket, badminton, golf et d'autres sports qui reproduisent vos mouvements dans le jeu. Vous pourrez ainsi jouer en famille ou entre amis, sur la télé, en portable ou en mode table !

Les différentes disciplines du jeu sont accessibles via un complexe sportif nommé Spocco Square, à l'instar de l'île Wuhu dans Wii Sports Resort. L'avatar du jeu est appelé Sportsmate, personnalisable de diverses manières, mais il est également possible de jouer avec un Mii.

Vous envoyez TENDANCE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 25 avril à 9h00.