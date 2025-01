[Insolite] Hermanville-sur-Mer. Première édition de la Sword Cold Swimming : ils vont nager dans une eau à 7°C

Frileux s'abstenir ! Samedi 25 et dimanche 26 janvier, l'association Les Louphoques, qui regroupe des amateurs de nage en eau froide, organise la Sword Cold Swimming, soit un week-end dédié à cette pratique à Hermanville-sur-Mer.

La nage en eau froide, c'est quoi ?

"La nage en eau froide consiste à nager en maillot dans une eau entre 5°C et 10°C, explique Anne Moscato, membre des Louphoques. C'est un sport exigeant, qui allie endurance, dépassement de soi et connexion avec la nature." Elle le considère d'ailleurs comme un véritable "défi personnel". Bien sûr, la pratique nécessite un entraînement particulier pour habituer le corps. Il faut également respecter les consignes de sécurité : "Ne jamais nager seul, toujours porter une bouée de sécurité et connaître ses limites physiques et mentales."

Dimanche, cinq courses seront proposées aux sportifs de tous les niveaux : un relais 4x50m, puis des courses individuelles de 100, 200, 500 et 1 000m. Toutes les courses débuteront sur la plage d'Hermanville. "Avec les températures négatives récentes, explique Anne Moscato, nous sommes proches des 7°C, soit une eau très froide, typique pour cette pratique." Si les participants ont rendez-vous dès 8h30 pour leur visite médicale, les courses commenceront à 10h15, au départ de l'école de voile. La remise des médailles aura lieu à 13h. Pour participer, les tarifs vont de 15 à 30€. Attention, un certificat médical et un équipement sont a minima requis.

Rencontres, yoga et restauration

Avant la compétition, place aux animations, organisées notamment samedi 25 janvier. Un cours de yoga, à 15h30, précédera une table ronde sur la nage en eau libre à 16h30 puis un pot à 18h30. C'est aussi l'occasion d'échanger avec de grands sportifs comme Alain Simac, athlète spécialisé en nage en eau glacée, ou encore Jérôme Clochard, ancien nageur de combat dans l'armée. Pour les plus frileux, des crêpes, du café et du vin chaud seront proposés par l'association des parents d'élèves.

Avec leur compétition, les Louphoques espèrent populariser ce sport encore peu connu, qui n'avait droit à aucune compétition jusqu'ici en Normandie. "Nous espérons que l'événement remportera un vif succès !", conclut Anne Moscato.