En questions. Alexandre Fuzeau, médecin à Rouen et pionnier de la nage en eau glacée, publie Ice Doc

Le médecin rouennais Alexandre Fuzeau, pionnier de la nage en eau glacée, vient de sortir un livre qui lève le voile sur tous les secrets de la discipline.

Comment abordez-vous la chose

dans votre livre ?

"C'est un voyage en eau glacée qui touche à la fois à des exploits, des échecs, des situations complexes avec aussi une approche scientifique. J'explique la réaction du corps, comment arriver à affronter tout ça. C'est un voyage un peu initiatique, la découverte d'un autre monde. Mon expérience personnelle donne du poids au récit et permet de comprendre toute la difficulté de la chose."

Selon vous, la nage en eau glacée a aussi des vertus ?

"Quand on est dans une piscine à 27 degrés, un logement qui doit toujours être à 22 ou 23, le corps est dans un état de repos qui l'empêche de fonctionner. Si on le met dans de l'eau froide, il va produire toute une série de réactions internes, hormonales ou humorales qui vont le rendre plus fort et plus actif autant sur le plan mental que sur le plan physique."

Vous étiez tout seul à pratiquer

la discipline en 2015, comment

s'est-elle développée depuis ?

"En quelques années, elle a connu un succès spectaculaire au point de devenir, le 26 octobre 2021, une discipline reconnue par le ministère des Sports et World Aquatics (Fédération internationale de natation). On a de très bons sportifs de niveau olympien qui battent beaucoup de records. Nous avons l'Américain Keaton Jones, 5e au 100m dos cet été à Paris, ou encore le Français Axel Reymond, actuel recordman de France du 1 000m en eau froide et double champion du monde du 25km en eau libre."

Le livre d'Alexandre Fuzeau, Ice Doc, publié en autoédition, est disponible sur Internet sur le site thebookedition.com au prix de 20 euros.