[Photos] Près de Rouen. Johnny en mode GTA V et Mario façon Van Gogh : elle crée des œuvres uniques sur des skates

Joanny Masse est artiste peintre au Mesnil-Esnard, près de Rouen. Elle est spécialisée en peinture sur bois et sur mesure. La Normande s'est fait connaître grâce à ses peintures sur planches de skate. Pour autant, Joanny Masse n'a pas grand-chose à voir avec l'univers de la planche à roulettes. "On me l'a souvent demandé, mais je n'en ai jamais fait, c'est un coup à me casser le poignet", s'amuse l'artiste. "Ce qui me parle, c'est la forme de la planche qui met en valeur la peinture."

Inspirée par la culture populaire

L'artiste va puiser son inspiration dans le parcours des personnes qui lui commandent une œuvre, tout en ajoutant des clins d'œil à la culture populaire. Sa peinture est remplie de ces références et parfois, les univers, aussi différents soient-ils, se chevauchent. Un portrait du chanteur Johnny Hallyday en version GTA V ou une sculpture de Mario peinte à la manière de Van Gogh, les associations sont surprenantes. En 5 ans, l'artiste a réalisé pas moins de 450 œuvres et son carnet de commandes est plein jusqu'en juillet 2025. La valeur d'une œuvre de Joanny Masse varie en fonction du temps passé sur la commande ou encore de la dimension de l'œuvre.

L'artiste aime mêler les univers de la culture populaire entre eux. Ici, une figurine géante du personnage de Nintendo Mario, décorée à la manière du peintre impressionniste Vincent Van Gogh.

Sauf exception, chaque œuvre de Joanny Masse est unique, car faite sur mesure. Elle réalise aussi des tableaux qui sortent des références à la culture populaire, comme cette toile qu'elle a choisi de garder pour elle.

L'artiste, qui travaille essentiellement depuis son domicile, peint et dessine quotidiennement en live sur TikTok pour "éviter de devenir folle". C'est aussi une façon pour elle de communiquer avec sa communauté, parmi laquelle se trouvent de futurs clients, mais aussi des bonnes âmes qui la soutiennent. "C'est pour cela que je fais du sur mesure, sinon je me ferais plus d'argent en imprimant toutes mes toiles et toutes mes collections", poursuit la Normande. "Ce sont des personnes qui m'expliquent leur vie, leur vécu, parfois il s'agit d'une maladie, parfois c'est pour parler de leurs accomplissements au travail."

Joanny Masse dessine et peint quotidiennement en live sur TikTok pour montrer l'évolution de son travail à ses abonnés, pour se sentir un peu "moins seule" et partager sa passion pour la peinture.

Joanny Masse envisage désormais d'ouvrir une galerie éphémère pour exposer, mais pour cela il lui faut du temps et du stock. "Malheureusement, dès que je fais une pièce je la vends… Je vais essayer de faire tout ce que je peux pour ouvrir la galerie cette année."

Avec pas moins de 450 œuvres réalisées en l'espace de 5 ans, l'artiste compte bien ouvrir sa galerie éphémère prochainement. Avant cela il lui faut du stock, les œuvres, sur commande, étant rapidement vendues.

Pratique. Pour passer commande, rendez-vous sur son site internet : https://www.mjdec.fr/.